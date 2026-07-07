قبل مواجهة الأرجنتين.. ساويرس يتعهد بالتبرع للإسماعيلي حال فوز مصر

حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على تحفيز منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معلنًا عن مكافأة خاصة حال نجاح الفراعنة في تحقيق الفوز.

وكتب ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس": "نادرًا عليا.. لو كسبنا هتبرع لنادي الإسماعيلي."

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة تاريخية أمام نظيره الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي من مونديال 2026، بعدما تأهل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر والأرجنتين، بعد قليل، على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى.