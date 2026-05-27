قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: 6 آلاف وجبة ساخنة يوميا من مطعم المحروسة خلال عيد الأضحى
كندا تعلن تعليق منح التأشيرة للقادمين من دول وسط أفريقيا بسبب إيبولا
قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان
القبض على 7 رجال وسيدة يستغلون 9 أطفال في التسول بالقاهرة
مسئول إيراني يكشف الشروط الـ 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن
حتى غروب الشمس هذا اليوم.. دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية وأفضل طريقة لتقسيمها
ختم اللحمة ضمان جودتها .. كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر الحكومية
الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي
الأجواء معتدلة ومناسبة للاحتفال.. تفاصيل طقس أيام العيد
الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
بث مباشر .. حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد أدائهم صلاة العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشار مكثف لهيئة إسعاف الإسماعيلية لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظة

تامين احتفالات العيد بالإسماعيلية
تامين احتفالات العيد بالإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

رفعت هيئة الإسعاف المصرية بإقليم القناة وسيناء – فرع الإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى، مع بدء تنفيذ خطة انتشار شاملة لتأمين ساحات ومساجد صلاة العيد بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ومع اقتراب إشراقة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، انطلقت أطقم وسيارات إسعاف الإسماعيلية من تمركزاتها الثابتة لتفعيل خطة الانتشار الحر، حيث تحولت المركبات الإسعافية إلى وحدات رصد واستجابة سريعة للتعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة قد تشهدها الساحات والمناطق المحيطة بها.

وأكدت الهيئة جاهزية جميع الفرق الإسعافية للتدخل الفوري وتقديم الدعم والإسناد للساحات والمساجد التي قد تتطلب تعزيزات إضافية من سيارات الإسعاف، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين خلال أداء شعائر العيد.

وشهدت ساحات الصلاة مشهدًا إنسانيًا مميزًا، حيث شارك رجال هيئة إسعاف الإسماعيلية جموع المصلين فرحتهم بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في أجواء امتزجت فيها الروح الإيمانية بواجب العمل والرسالة الإنسانية، وسط إشادات وكلمات تقدير من المواطنين لجهود رجال الإسعاف ودورهم الحيوي في نشر الشعور بالأمان والطمأنينة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة استمرار العمل وفق منظومة التشغيل المعتادة لتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين على مدار 24 ساعة دون توقف، مؤكدة جاهزية فرقها للتعامل مع أي حالات طارئة.

ودعت هيئة الإسعاف المصرية المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 123 في حال وجود أي حالة طبية طارئة، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا وآمنًا مليئًا بالصحة والسلامة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

سيد عبد الحفيظ وزياد أيوب

«شوبير»: الأهلي يُوافق على إعارة ناشئه إلى إستريلا أمادورا البرتغالي

صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

ترشيحاتنا

البرلمان الياباني يقر قانونا لإنشاء مجلس استخبارات وطني جديد

البرلمان الياباني يقر قانونا لإنشاء مجلس استخبارات وطني جديد

تحالف "ماب بيوماس" لمراقبة الغابات: انخفاض معدل إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية بنسبة 6ر20%

أدنى مستوى تاريخي.. انخفاض معدل إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية 20.6%

فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك

بالصور

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد