انتشار مكثف لهيئة إسعاف الإسماعيلية لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظة

رفعت هيئة الإسعاف المصرية بإقليم القناة وسيناء – فرع الإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى، مع بدء تنفيذ خطة انتشار شاملة لتأمين ساحات ومساجد صلاة العيد بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ومع اقتراب إشراقة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، انطلقت أطقم وسيارات إسعاف الإسماعيلية من تمركزاتها الثابتة لتفعيل خطة الانتشار الحر، حيث تحولت المركبات الإسعافية إلى وحدات رصد واستجابة سريعة للتعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة قد تشهدها الساحات والمناطق المحيطة بها.

وأكدت الهيئة جاهزية جميع الفرق الإسعافية للتدخل الفوري وتقديم الدعم والإسناد للساحات والمساجد التي قد تتطلب تعزيزات إضافية من سيارات الإسعاف، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين خلال أداء شعائر العيد.

وشهدت ساحات الصلاة مشهدًا إنسانيًا مميزًا، حيث شارك رجال هيئة إسعاف الإسماعيلية جموع المصلين فرحتهم بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في أجواء امتزجت فيها الروح الإيمانية بواجب العمل والرسالة الإنسانية، وسط إشادات وكلمات تقدير من المواطنين لجهود رجال الإسعاف ودورهم الحيوي في نشر الشعور بالأمان والطمأنينة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة استمرار العمل وفق منظومة التشغيل المعتادة لتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين على مدار 24 ساعة دون توقف، مؤكدة جاهزية فرقها للتعامل مع أي حالات طارئة.

ودعت هيئة الإسعاف المصرية المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 123 في حال وجود أي حالة طبية طارئة، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا وآمنًا مليئًا بالصحة والسلامة.