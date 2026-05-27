عقب أداء صلاة عيد الأضحى.. محافظ الوادي الجديد تشهد أعمال نحر الأضاحي بمجزر الخارجة المطور

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال نحر الأضاحي بمجزر الخارجة المطور بمدينة الخارجة، وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الخارجة، والدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إلى جانب عددٍ من القيادات التنفيذية والفرق البيطرية المختصة.

متابعة سير العمل بالمجزر المطور

وحرصت المحافظ على متابعة انتظام سير العمل والتأكيد على جاهزية خطوط التشغيل وتوافر الاشتراطات الصحية والوقائية المنظمة لأعمال الذبح بالمجزر.

كما أشادت بجهود الفرق البيطرية في تنفيذ أعمال الكشف والفحص، والتيسير على المواطنين، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية لكافة المجازر بما يضمن الحفاظ على سلامة اللحوم وتقديم الخدمات بصورة حضارية ومنظمة طوال أيام العيد.