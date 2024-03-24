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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتت صائمة.. حزن أولياء الأمور وأصدقاء معلمة رياضيات ضحية حريق دائري المريوطية| صور

صدى البلد

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الى هوية ضحية حادث حريق سيارتي دائري المريوطية حيث تبين انها تدعى بسنت عبد الستار معلمة رياضيات في مدرسة خاصة. 

وقال ولي أمر تلميذة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عقب الحادث:" ممكن تدعوا لـ "بسنت عبد الستار" على الفطار.. النهاردة رجعت سلمى بنتي تبكي علشان "مس" بسنت عبد الستار مدرسة الرياضيات ماتت في حادثة، وكانت بتدّرس لمريم بنتي في نفس المدرسة.

المؤلم أكتر لما اكتشفت إن مس "بسنت" كانت في نفس الحادثة اللي حصلت قدام بيتي الصبح على الدائري وكانت فيها عربية مولعة بعد اصطدام عربيتين مع بعض، وفضلت الحادثة موقفة الطريق لمدة طويلة.

فقدت "بسنت" باباها من كام شهر.. وكانت نعم المعلمة، قمة في الأدب والتربية والشطارة والأخلاق والروح الحلوة.

أرجوكم تدعوا على الفطار وفي صلواتكم لـ "بسنت عبد الستار" ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها.

كما قالت صديقتها عبر صفحتها الشخصية:"ممكن تدعوا لصاحبتي بالرحمة و انتوا بتفطروا.. ربنا يرحمها يارب و يصبرنا علي فراقها و يصبر اخواتها.. ماتت و هي صايمة". 

ربنا يجعل كل لحظة وحشة عشتيها في ميزان حسناتك يارب و تنعمي في جنة ربنا مع باباكي و مامتك و يعوضك عن كل حاجة إنه هو العدل" 

صدمة كبيرة اوي يا بسنت .. دماغي مش عارفة تصدق ولا قادرة استوعب اللي حصل  عيشتي خفيفة و موتي خفيفة" 

"ربنا يعوضك يارب ربنا يتقبل منك كل حاجة حلوة عملتيها لأي حد و لكل حد ربنا يجعل كل شئ في ميزان حسناتك حتي ابتسامتك و اجتهادك و طموحك ربنا يجعل قبرك روضة من رياض الجنة يا طيبة السيرة يا صاحبة أنقي قلب وجعتي قلبي عليكي".

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مصرع شخصين في اشتعال النيران بسيارتين نقل وملاكي أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية هما قائدي السيارتين. 

وتبين ان سيدة كانت تقود السيارة الملاكي واختلت عجلة القيادة بيدها لتعبر للجهة الأخرى من الطريق وتصطدم بالسيارة النقل التي دهستها أسفلها ما ادى لانشطارها نصفين. 

دهست سيارة نقل اخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية ما ادى لاشتعال النيران في السيارتين وسقوط ضحايا بعد انقسام السيارة المالكي لنصفين. 

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة نقل مع ملاكي واشتعال النيران بداخلهما، ووجود أشخاص متفحمين داخل السيارتين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

تبين من الفحص ان التصادم ادى لدخول السيارة الملاكي اسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين وادى اشتعال النيران لتفحم مستقليها. 

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حريق سيارتي دائري المريوطية دائري المريوطية ماتت وهي صايمة معلمة رياضيات بسنت عبد الستار

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