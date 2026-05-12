الجنيه للجميع.. خطوات تداول العملة المعدنية الجديدة و 100 جنيه لكل مواطن

تستمر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية في طرح وتداول الجنيه المعدني الجديد داخل الأسواق المحلية لحل أزمة الفكة.

الجنيه المعدني الجديد للجميع

بحسب ما كشفته تصريحات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن أن كل مواطن يستطيع اقتناء 100 جنيه من الجنيه المعدني الجديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية سواء مقر مصلحة الخزانة العامة أمام ضريح سعد زغلول أو المقر الرئيسي للمصلحة.

لماذا تم طرح الجنيه المعدني

جاءت عمليات طرح الجنيه المعدن الجديد ضمن مخططات تحديث العملات المعدنية وتطوير شكلها جنبًا إلي جنب مع العملات القديمة التقليدية.

مصير النصف والربع جنيه

من واقع تصريحات المسئولين في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة وتأكيدات أحمد كجوك، وزير المالية والتي كشفت عن استمرار تداول عملة الـ25 و 50 قرشًا " ربع ونصف جنيه" بدون توقف مع اقتراب طرح عمله الـ2 جنيه للمساهمة في حل أزمة الفكة.

تصميم الجنيه الجديد

يحتوى الجنيه المعدني الجديد على تصميم خاص بقناع توت عنج آمون بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات، خاصة الجنيه.

ويتم استخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.

طرح 2 جنيه

تستعد وزارة المالية خلال الشهور القلائل المقبلة لطرح عملة جديدة مستحدثة بقيمة 2 جنيه لمساهمة في حل أزمة الفكة وتقليل الأعباء عن المواطنين .

وتأتي تلك الاجراءات في إطار دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول في الأسواق المصرية وتسهيل حياة المواطنين اليومية، من خلال رؤية شاملة متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.