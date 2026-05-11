قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي
أحمد موسى: استقبال حافل للرئيس السيسي في نيروبي خلال أعمال قمة أفريقيا فرنسا
هل يعود للحرب.. اجتماع طارئ بين ترامب وفريق الأمن القومي الأمريكي
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
بعد إعلان حملها.. ليلي زاهر: معجزة صغيرة تحت نبضات قلبي
الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد و39 درجة الحرارة في القاهرة غدًا
أسعار ومواصفات هيونداي باليسيد 2026 في السعودية
قرار رسمي في تعدي صديقيّ كروان مشاكل على شقيقه بـ حدائق القبة
محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك
100 ألف إصابة | الصحة تكشف حقيقة وصول فيروس هانتا إلى مصر
قانون التصالح في مخالفات البناء .. تعديل جديد دون رسوم بشروط
المسنون وذوو الهمم أبرز المستفيدين .. ماذا تقدم منظومة نصف التذكرة في مونوريل شرق النيل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

عملة 10 آلاف جنيه
عملة 10 آلاف جنيه
عبد العزيز جمال

أثارت صورة متداولة لعملة ورقية تحمل فئة 10 آلاف جنيه حالة واسعة من الجدل والارتباك على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات حائرة بشأن اتجاه الدولة لطرح فئات نقدية جديدة في السوق، في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.
 

 عملة 10 آلاف جنيه

ما يتم تداوله بكثافة بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه غير صحيح بشكل قاطع، ولا توجد أي قرارات أو دراسات أو مناقشات أو توجيهات داخل الجهاز المصرفي تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية خلال الفترة المقبلة، وأن الصورة المتداولة مفبركة ولا تستند إلى أي أساس رسمي.
 

من المسؤول عن إصدار العملات الجديدة؟

صلاحية إصدار العملات الجديدة أو استحداث فئات نقدية إضافية تقع حصريًا ضمن اختصاصات البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة الوحيدة والمسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وتنظيم النقد المتداول داخل السوق ، وأي قرار بهذا الشأن يتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات الرسمية فقط.

كما أن الصور المنتشرة لا تستند إلى أي بيانات أو قرارات رسمية صادرة عن البنك المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، لذا وجب ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والسياسات النقدية الحساسة.
 

الحكومة تستعد لعملات جديدة ولكن من فئة مختلفة

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن الحكومة تتجه بالفعل نحو تطوير منظومة العملات المعدنية، من خلال طرح عملات جديدة من فئتي الجنيه والجنيهين، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم التداول النقدي وتخفيف أزمة نقص "الفكة" التي يعاني منها المواطنون والتجار في الأسواق.

لماذا فئة الجنيه والجنيهين تحديدًا؟

ترى الحكومة أن إدخال فئة 2 جنيه المعدنية قد يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات البيع والشراء اليومية، خاصة في القطاعات الخدمية (مثل المواقف والمواصلات العامة) ووسائل النقل والأسواق التجارية الصغيرة، إلى جانب تقليل الضغط على العملات الورقية الأقل عمرًا في التداوال والمعرضة للتلف السريع.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديث مواصفات الجنيه المعدني المتداول حاليًا، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين تكلفة التصنيع والقيمة الفعلية للعملة، فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام النقد في المعاملات اليومية للمواطنين.

عملة 10 آلاف جنيه 10 آلاف جنيه عملة ورقية تحمل فئة 10 آلاف جنيه عملة جديدة فئة 10 آلاف جنيه عملة فئة 10 آلاف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني: مصر حليف نزيه لأمريكا وأوروبا وروسيا في الشرق الأوسط

الراحل هاني شاكر

لحوم ودواجن وأرز.. فنانة شهيرة تكشف مفاجأة بالأعمال الخيرية للراحل هاني شاكر

تامر أمين

تامر أمين: من جاور السعيد يتعب ولازم كل واحد يبص في ورقته

بالصور

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

رئيس لجنة الطاقة النظيفة لـ صدى البلد : الحكومة تقود التحول للسيارات الكهربائية .. ومصر تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا للصناعة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد