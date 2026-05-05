الجنيه الجديد يظهر في الأسواق.. وخطة لطرح عملة الـ2 جنيه قريبًا

بدأت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية ؛ أولى عمليات تداول الجنيه المعدني بشكله الجديد داخل الأسواق.

طرح الجنيه الجديد

وفقًأ لمخطط وزارة المالية والتي تضمن اعادة تطوير شكل الجنيه المعدني و حل أزمة الفكة للتيسير علي المواطنين خلال معاملاتهم اليومية.

مصلحة الخزانة بدأت في الطرح

بحسب قرارات وزارة المالية الصادرة لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة؛ فقد تم اصدار الجنيه الجديد المعدني وبدأت عمليات تداوله في الأسواق جنبا إلي جنب مع الفئة الحالية.

لن يتم سحب العملات الحالية

أكدت مسئولون بوزارة المالية أن عملة الجنيه بشكلها الحالي لن يتم سحبها من الأسواق نتيجة تحديث الشكل الجديد ولكنها ستكون موجودة جنبًا إلى جنب مع الاصدار الجديد.

لماذا تم تطوير العملات المعدنية

وأوضحت المصادر أن عمليات تطوير العملات المعدنية من قبل مصلحة الخزانة العامة له مجموعة من الأبعاد المتعارف عليها تاريخيًا والتي تتضمن توثيق هوية مصر التاريخية على امتداد تاريخها القديم والمعاصر ومشروعاتها القومية، وهو ما ظهر في إصدرات سابقة لفئتي الجنيه والنصف جنيه المتداولة بالأسواق والتي ركزت على توثيق المشروعات التنموية والأحداث المهمة في مصر.

وقالت مصلحة الخزانة العامة، إنه من المقرر أيضًا استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع جنيه - نصف جنيه - جنيه»؛ باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».

وستعزز هذه الإجراءات ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق؛ لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

موعد طرح عملة الـ2 جنيه

وتخطط وزارة المالية خلال الشهور القليلة المقبلة نحو عملة مساعدة بقيمة 2 جنيهًا لتيسير عمليات تداول الفكة في السوق وتلبية احتياجات المواطنين.