2 جنيه خسارة .. تراجع قوي في أسعار الدولار بالبنوك

خسر سعر صرف الدولار أكتر من جنيهين بعد أن تجاوز أعلى سعر وصل له الـ 54 جنيها.

وتراوح سعر الدولار بين 52.47 و 52.37 بعد أن كان قد وصل إلى 54.51 جنيه

واصلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-4-2026، التراجع مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في البنوك.

وبلغ سعر الدولار 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع في بنوك:" الاهلي المصري، مصر، المصري الخلجي، ميد بنك".

وسجل السعر نفسه في بنوك:" قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي، الاهلي الكويتي.

وفي بنك أبو ظبي الأول وصل سعر صرف الدولار إلى 52.46 جنيه للشراء و52.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك:" المصرف العربي، العقاري المصري، العربي، كريدي أكريكول، التجاري الدولي، أبوظبي الاسلامي: 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع.

وفي بنوك :" اتش اس بي سي، أبوظبي التجاري، البركة، فيصل، البركة" 52.43 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وسجل اقل سعر له في بنوك الاسكندرية و الاماراتي دبي : 52.37 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.