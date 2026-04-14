أسعار الدولار تعاود التراجع بالبنوك في ختام التعاملات

عاودت أسعار الدولار التراجع اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاسلامي 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.44 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 52.43 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.43 جنيه للشراء و52.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميك بنك 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.