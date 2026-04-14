هبوط جديد.. أسعار الذهب في مصر تتراجع 160 جنيها

هبط سعر الذهب في مصر بنحو 160 جنيها، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب أسعار النفط وتراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية. ووصل سعر الأونصة عالميًا نحو 4,741.58 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 8,160 جنيه للبيع – 8,080 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,140 جنيهًا للبيع – 7,070 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,120 جنيهًا للبيع – 6,060 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,760 جنيهًا للبيع – 4,715 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: 57,120 جنيهًا للبيع – 56,560 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالمياً

الأونصة بالجنيه: 253,805 جنيهًا للبيع – 251,315 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4,741.58 دولار

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 7160 جنيهًا، ولامس مستوى 7130 جنيهًا، وأغلق عند 7170 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 4750 دولارًا، ولامست مستوى4665 دولارًا، وأغلقت عند 4741 دولارًا.



