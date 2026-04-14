ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسعار الذهب في السعودية..ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، بعد أن تراجعت أمس بنحو 3 ريالات في مختلف الأعيرة، وعالمياً لأول مرة لتسجل 4719.54 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 7 أبريل الجاري، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1% لتصل إلى 4741.70 دولار.



أسعار الذهب في السعودية اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 عند 574.4 ريال سعودي، ما يعادل 153.2 دولار

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 502.6 ريال، ما يعادل 134.1 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 22 عند 526.6 ريال (140.4 دولار).

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام من عيار 24 نحو 5905.1 ريال (1574.7 دولار).

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لنحو 29123.1 ريال (7766.2 دولار).

أما سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام وصل عند 578,441.3 ريال (154,251.0 دولاراً).

سعر الذهب عالمياً

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4768.19 دولار للأوقية عند الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ 7 أبريل .