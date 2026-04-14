تذبذب حاد في سوق الذهب.. فجوة 95 جنيهًا بين السعر المحلي والعالمي

تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7150 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 34 دولارًا، لتسجل 4775 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير، ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6129 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57200 جنيه.



وأشار التقرير إلى اتساع الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي لتصل إلى نحو 95 جنيهًا، حيث جاء السعر المحلي أقل من نظيره العالمي نتيجة ضعف الطلب داخل السوق.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 7160 جنيهًا، ولامس مستوى 7130 جنيهًا، وأغلق عند 7170 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 4750 دولارًا، ولامست مستوى4665 دولارًا، وأغلقت عند 4741 دولارًا



أسعار الفضة



أشار التقرير إلى استقرار أسعار الفضة في السوق المحلية، ليسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 132 جنيهًا، وعيار 925 نحو 122 جنيهًا، وعيار 800 نحو 106 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 976 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، من 74 دولارًا إلى 77.50 دولارًا، وفقًا لبيانات معهد الفضة العالمي.



تحليل الأسواق



تعافت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في نحو أسبوع خلال الجلسة السابقة، مستفيدة من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية.

وجاء هذا الدعم مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط مؤشرات على إمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من القلق بشأن اضطرابات الإمدادات، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.



وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم عبر زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بينما يسهم تراجعها في تقليص هذه الضغوط، وهو ما ينعكس بدوره على تحركات الذهب.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كونه لا يحقق عائدًا مباشرًا.

في السياق ذاته، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلًا سابع خسارة يومية على التوالي، ليهبط إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا، لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران نحو جولة جديدة، بعد تعثر المحادثات السابقة في إسلام آباد، مع ترجيحات بعقد جولة جديدة خلال الأيام المقبلة، واحتمال طرح جنيف كبديل.

تطورات سياسية مؤثرة

ورغم التحسن النسبي في الأجواء، لا تزال التوترات قائمة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء حصار لموانئ إيران، في حين لوّحت طهران بالرد،كما أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إمكانية تحقيق تقدم في ملف مضيق هرمز.

وبحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال العام الجاري إلى 29%، مقارنة بـ12% الأسبوع الماضي.



وفي سياق متصل، تراجعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust – أكبر صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب – بنحو 5.23 طن متري خلال تعاملات الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 1047.19 طن، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس الماضي.