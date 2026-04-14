حماية المنافسة يوافق على عمليتي استحواذ جديدتين ضمن فحص التركزات الاقتصادية

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على عمليتي استحواذ جديدتين، وذلك في إطار دوره الرقابي على صفقات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة في السوق.

وشملت الموافقة طلب استحواذ شركة ماكنيكا إنك على نسبة 5% من أسهم شركة سايبر نايت تكنولوجيز منطقة حرة ذ.م.م، ضمن الإجراءات التنظيمية التي يتخذها الجهاز لمراجعة الصفقات الاقتصادية التي قد تؤثر على هيكل الأسواق المختلفة.

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة جونز لانج لاسال كو – إنفستمنت إنك على نسبة 49% من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإدارة المرافق، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة فحص التركزات الاقتصادية التي يتولاها الجهاز، والتي تهدف إلى مراجعة صفقات الاستحواذ والاندماج قبل تنفيذها للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على حرية المنافسة أو خلق أوضاع احتكارية داخل الأسواق.