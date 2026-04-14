الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
حقيقة رحيل عدي الدباغ عن الزمالك بعد العرض البلجيكي
الدولار يواصل تراجعه عالميا وتسجيل أطول سلسلة خسائر

 واصل الدولار الأمريكي تراجعه لليوم السابع على التوالي خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء /، ليقترب من تسجيل أطول سلسلة خسائر يومية له منذ ديسمبر الماضي.

وذلك في ظل اتجاه المستثمرين لإعادة تمركزهم ترقبا لاحتمال حدوث انفراجة دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة.


وذكرت بيانات "بلومبيرج" أن مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - سجل تراجعا طفيفا ليصل إلى 98.31 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع مارس الماضي.
وشهدت العملة الأمريكية تحركات تراوحت بين الاستقرار والانخفاض الطفيف أمام معظم العملات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية، حيث تراجع الدولار بنسبة 0.3% أمام الين الياباني، مسجلا 159.02 ين، بينما استقر تقريبا أمام اليورو عند مستوى 1.1768 دولار.
وجاء هذا التراجع مدفوعا بتقارير حول استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن البيت الأبيض يتوقع إحراز تقدم من جانب إيران نحو إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.


وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ حصار على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية منذ أمس / الاثنين /، مشيرا في الوقت ذاته إلى إبداء إيران رغبتها في التوصل إلى اتفاق، وهي التصريحات التي اعتبرها محللون استراتيجيون "رسائل تهدئة" عززت من احتمالات الحل الدبلوماسي.


فيما استقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى 0.5871 دولار، بينما اقترب الدولار الأسترالي من مستوى 0.71 دولار، مسجلا أعلى مستوياته خلال شهر.


وفي اليابان، أظهرت البيانات تراجع احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري إلى 32% فقط، مقابل 57% بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك جراء حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
 

وحذر خبراء من أن تثبيت أسعار الفائدة اليابانية قد يدفع الدولار لتجاوز مستوى 160 ينا، وهو المستوى الذي تعتبره الأسواق خطا أحمر، قد يستدعي تدخل السلطات النقدية لدعم العملة المحلية.


وتعكس هذه التحركات حالة من الترقب الحذر في أسواق الصرف العالمية، حيث يظل الدولار تحت ضغوط بيعية في انتظار ما ستسفر عنه التطورات السياسية الميدانية والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الاهلي

شوبير يكشف مفاجأة حول مستقبل مباريات المصري والأهلي

كيروش

كارلوس كيروش مدربا لمنتخب غانا في كأس العالم.. تفاصيل

سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للغوص والانقاذ

شرم الشيخ تبهر العالم.. سامح الشاذلي: مونديال الماسترز بلا شكوى واحدة ومصر نموذج تنظيمي عالمي

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

