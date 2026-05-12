بعد الـ2 جنيه.. نكشف حقيقة إصدار 10 و5 جنيهات معدنية

بدأت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية ؛ أولى عمليات تداول الجنيه المعدني بشكله الجديد داخل الأسواق.

وعلى مدار الساعات القلائل الماضية تداول نشطاء على موقع فيس بوك؛ صور لعملات معدنية مختلفة فئة 10 جنيهات وفئة 5 جنيهات وهو ما ستكشف حقيقته صدى البلد في السطور التالية:

عملة الـ10 جنيهات.. من المسئول؟

تتولى وزارة المالية عبر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المسئولة في عمليات طرح وتداول العملات المعدنية في مصر بإعتبارها الجهة المنوطة بتلك المهمة.

هل تم طرح عملة 10 جنيهات معدنية و 5 جنيهات معدنية؟

وفقا لمصادرمطلعة في وزارة المالية لـصدي البلد، والتي نفت صحة طرح عملة من 10 جنيهات معدنية وان الصور المتداولة غير حقيقية.

أما فيما يتعلق بطرح عملة من 5 جنيهات معدنية، فأكدت المصادر أن صورة عملة 5 جنيهات المعدنية كانت اصدار تذكاري لعام 2023 حيث ان العملات التذكارية لها طبيعة خاصة نظرَا لارتباطها بمناسبات تاريخية ورسمية سواء كانت من فئة 1 جنيه أو 5 أو 10 أو 20 جنيها وغيرها، وتتم عملية السك و الاصدار بحسب طلب الجهات والمؤسسات أيضا مثل انشاء كيانات اقتصادية كبيرة مثل قناة السويس أو بنك مصر التاريخي وغيرها.

طرح عملة 2 جنيه جديدة

وتسعى وزارة المالية في الوقت الحالي لإصدار عملة من فئة 2 جنيه معدنية وسيتم طرحها للجمهور وفي المعاملات اليومية، لحل أزمة الفكة في السوق المصرية.



تطوير شكل العملات في مصر

بدأت الحكومة في مصر ممثلة في وزارة المالية في عمليات طرح جنيه معدني في شكله الجديد جنبًا إلي جنب من الاصدار الحالي، وهو ما يعني توجه الحكومة لتطوير اصدارات العملات المعدنية المعاونة في السوق.