اقتصاد

الجنيه وصل.. بدء تداول العملة المعدنية في شكلها الجديد

محمد يحيي

كشفت وزارة المالية عن بدء تداول الجنيه المعدني في شكله الجديد من العملات المعدنية المصرية والتي تتضمن إصدار جنيه معدني في صورته الجديدة؛ داخل السوق المصرية.

بدء طرح الجنيه المعدني الجديد

وقبل يومين بدأت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة، احدي الهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية والمعنية بتداول وسك النقد المعدني في مصر؛ عن تداول الجنيه المعدني الجديد داخل الأسواق المصرية.

لماذا تم طرح الجنيه

وفقا لما اعلنت عنه مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والتي تتضمن طرح مخططا شاملًا لتحديث وتطوير شكل العملات المعدنية في مصر بما يتوافق مع الوسائل التكنولوجية المتطورة وكسر النمطية المتعارف عليها في عمليات اصدار وتداول العملات المعدنية المعاونة.

مصير الجنيه القديم

نفت وزارة المالية عبر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة؛ وجود أي نوايا لسحب الجنيه القديم أو تقليل عمليات تداوله، لكنها اكتفت بالقول بأن " التشغيلية " الخاصة بالإصدارين القديم والجديد ستظل مستمرة ولن تتأثر، فهي ستتم جنبًأ إلي جنب.

لماذا تم تطوير العملات المعدنية

وفي المقابل أكدت وزارة المالية أن عمليات تطوير العملات المعدنية من قبل مصلحة الخزانة العامة له مجموعة من الأبعاد المتعارف عليها تاريخيًا والتي تتضمن توثيق هوية مصر التاريخية على امتداد تاريخها القديم والمعاصر ومشروعاتها القومية، وهو ما ظهر في إصدرات سابقة لفئتي الجنيه والنصف جنيه المتداولة بالأسواق والتي ركزت على توثيق المشروعات التنموية والأحداث المهمة في مصر.

مصير النصف والربع جنيه

 كشفت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، عن استمرار تداول الفئات الحالية من "ربع جنيه - نصف جنيه – جنيه القديم" باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة الفكة في مصر. 

وستعزز هذه الإجراءات ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق؛ لضمان توافر الفكة بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

طرح عملة الـ2 جنيه

وتخطط وزارة المالية خلال الشهور القليلة المقبلة نحو عملة مساعدة بقيمة 2 جنيهًا لتيسير عمليات تداول الفكة في السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

تعاملات الفكة اليومية

وفقًأ لمخطط وزارة المالية والتي تضمن اعادة تطوير شكل الجنيه المعدني و حل أزمة الفكة للتيسير علي المواطنين خلال معاملاتهم اليومية، بالتوازي مع رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

قبل أن تشعل بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

