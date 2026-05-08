وكيل ييس توروب يصل القاهرة لحسم موقفه مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل الأهلي ، أن وكيل أعمال المدير الفني ييس توروب يستعد للوصول إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، من أجل عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي النادي لمناقشة مستقبل المدرب مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج “ستاد المحور”، أن إدارة الأهلي تجهز لعقد اجتماع مع وكيل توروب عقب مواجهة الفريق أمام المصرى البورسعيدي ، وذلك من أجل التفاوض بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء يرون أن الأداء الفني للفريق لم يعد يلبي طموحات الجماهير، خاصة مع فقدان الفريق لجزء كبير من مستواه المعروف محليًا وقاريًا، وهو ما تسبب في زيادة الضغوط على الجهاز الفني خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف المصدر أن حالة الاستياء داخل النادي لا تتعلق فقط بالنتائج، بل تمتد أيضًا إلى بعض التصريحات التي أدلى بها المدرب مؤخرًا، والتي أثارت حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي وبين جماهير الأهلي، وهو ما دفع الإدارة لإعادة تقييم الموقف بالكامل.

وأكد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المدير الفني، سواء بالاستمرار حتى نهاية الموسم أو التوصل لاتفاق رسمي يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إعادة الاستقرار الفني سريعًا، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة النادي في المنافسة بقوة على جميع البطولات، الأمر الذي يجعل ملف المدير الفني على رأس أولويات الإدارة في الوقت الحالي