شريف عبدالفضيل: جماهير الأهلي تستحق التحية.. وتأخر الاستفاقة أثر على الموسم

أشاد شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، بالدور الكبير الذي قدمته جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أنها كانت عنصر دعم أساسي للفريق رغم تراجع المستوى في بعض فترات الموسم.

وقال شريف عبدالفضيل خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر، إن جماهير الأهلي ظهرت بقوة في مباراة القمة وقدمت دعمًا كبيرًا للاعبين رغم النتائج السلبية، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أفضل أداء له في تلك الفترة.

وأضاف أن الأهلي كان يعاني من تراجع فني واضح في بداية الموسم، إلى جانب عدم ظهور الصفقات الجديدة بالمستوى المنتظر، وهو ما أثر على النتائج.

وأوضح أن تحسن الأداء جاء بعد اعتماد الجهاز الفني بقيادة بيس توروب على التشكيل الأنسب، ما انعكس إيجابيًا على مستوى الفريق، خاصة مع تألق لاعبين مثل أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

وأشار إلى أن حسين الشحات تعرض لظلم بعدم الاعتماد عليه في فترات سابقة، مؤكدًا أن الفريق استفاق متأخرًا وهو ما كلفه بعض النقاط المهمة في مشوار الموسم.