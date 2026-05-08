أيمن أشرف: دفاع الأهلي تغير للأفضل.. وأفشة مهم في الموسم المقبل

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، أن خط دفاع الفريق ظهر بشكل مختلف في آخر مباراتين، بعد بعض التعديلات الفنية التي أجراها الجهاز الفني، والتي انعكست إيجابًا على الأداء الدفاعي.

وقال أيمن أشرف خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر، إن مشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلًا من محمد هاني، وظهور هادي رياض بدلًا من ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى أحمد كوكا بدلًا من يوسف بلعمري، ساهمت في تحسين الأداء الدفاعي بشكل واضح.

وأضاف أن الثلاثي قدم أداءً قويًا ومميزًا في المهام الدفاعية والارتداد، مؤكدًا أنه في حال كان صاحب القرار الفني سيواصل الاعتماد على هذا التشكيل الدفاعي بعد المستويات الجيدة التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين.

وتحدث أيمن أشرف عن محمد مجدي أفشة، مشيرًا إلى أنه قدم مستوى جيد مع الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن الأهلي في حاجة إلى خدماته في الموسم المقبل، حتى وإن لم يكن عنصرًا أساسيًا، باعتباره خيارًا مهمًا على دكة البدلاء وقت الحاجة.