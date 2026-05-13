تراجعات متتالية في سعر الجنيه الذهب.. هبوط جديد بأكثر من 200 جنيه

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026، حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، ليسجل نحو 55958 جنيهًا، ويواصل التحرك دون مستوى الـ60 ألف جنيه، وذلك بعد آخر تراجع سجله خلال الأيام الماضية.

وفقد الجنيه الذهب نحو 282 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوى سجله بداية تعاملات السبت الماضي، عندما وصل إلى 56240 جنيهًا، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع التدريجي مع تغيرات سوق الذهب محليًا وعالميًا.

وكان الجنيه الذهب قد سجل الأحد الماضي نحو 56040 جنيهًا رغم تراجعه وقتها بنحو 200 جنيه، فيما بلغ الاثنين حوالي 55762 جنيهًا، قبل أن يعاود الاستقرار قرب مستوى 56 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم.

ويأتي استقرار الجنيه الذهب بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها أسعار الذهب في مصر، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الأوقية عالميًا وسعر الدولار داخل السوق المحلية.

ووفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم جاءت الأسعار اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7994 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 : 7328 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: 6995 جنيها.