بالشورت.. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار من أسوان

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام مجموعة من الصور التي وثقت رحلتها إلى أسوان، وذلك خلال حضورها فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وظهرت سلاف في الصور وهي تستمتع بزيارة عدد من المعالم المتنوعة، ما بين الاماكن الاثرية وضفاف النيل، حيث حرصت على توثيق هذه اللحظات المميزة، وعلقت قائلة "في بلاد السحر والجمال"، في اشارة إلى سحر الطبيعة وجمال المدينة.

وفي سياق متصل، نظم المهرجان ندوة خاصة لتكريم سلاف فواخرجي، حيث اشاد مدير المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، بمسيرتها الفنية، مؤكدا انها فنانة سورية قدمت العديد من الاعمال الناجحة في مصر، لافتا إلى ان نشأتها في بيئة فنية وثقافية كان لها دور كبير في تشكيل اختياراتها ومشوارها.

ومن جانبها، كشفت سلاف فواخرجي خلال الندوة عن بداياتها، موضحة انها خاضت اولى تجاربها في التمثيل في سن الثامنة، بدعم وتشجيع من اسرتها، وهو ما ساهم في انطلاق مسيرتها الفنية مبكرا.