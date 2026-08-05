الأمين العام لجامعة الدول العربية: إسرائيل تنتهك القانون منذ عقود وسنواصل العمل لتحقيق حل الدولتين

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إسرائيل ارتكبت، على مدار عقود، انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه أزمة حقيقية نتيجة الممارسات والانتهاكات التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نبيل فهمي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الجامعة العربية اقترحت دعم صمود المقدسيين على أرضهم، والعمل على محاسبة إسرائيل قانونيًا وسياسيًا، إلى جانب إنشاء آلية دولية دائمة لمتابعة الأوضاع والدفع نحو إصدار قرارات فاعلة من المجتمع الدولي.

تحقيق السلام العادل

وتابع أن الجهود العربية ستتواصل حتى الوصول إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الصراع.