صدمة لمستخدمي بيتكوين.. ثغرة خطيرة في «محافظ آمنة» تسرق 130 مليون دولار

كشفت شركات متخصصة في أمن الـ"بلوك تشين" عن تعرض عدد كبير من مالكي العملات المشفرة لعمليات سرقة واسعة النطاق استهدفت مَحافظ أجهزة يفترض أنها من بين أكثر الوسائل أمانا لتخزين الأصول الرقمية، رغم أنها تعمل دون اتصال بالإنترنت.

ووفقا لشركات مراقبة البلوك تشين، يستهدف ما لا يقل عن 12 مخترقا مختلفا، مستخدمي محفظة العملات المشفرة Coldcard التابعة لشركة Coinkite، فيما لا تزال هوية منفذي الهجمات غير معروفة، وسط مؤشرات على وجود أكثر من مجموعة قرصنة تقف وراء هذه العمليات.

وقالت شركة الأبحاث Galaxy Research إن المهاجمين تمكنوا حتى الآن من سرقة ما يقارب 130 مليون دولار من العملات المشفرة، وأكد توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة مراقبة العملات المشفرة Elliptic، أن هذا التقدير قريب من الواقع.

وتأتي هذه الهجمات ضمن موجة متزايدة من عمليات سرقة العملات الرقمية، إذ تشير بيانات شركة TRM Labs المتخصصة في تتبع البلوك تشين إلى وقوع أكثر من 200 اختراق استهدف شركات العملات المشفرة منذ بداية العام، بخسائر إجمالية تجاوزت 950 مليون دولار.

سرقة العملات الرقمية

ثغرة في طريقة إنشاء مفاتيح المَحافظ

وتكمن خطورة الهجمات الحالية في أنها استهدفت محافظ Coldcard، التي يلجأ إليها المستخدمون باعتبارها وسيلة أكثر أمانا لحماية العملات المشفرة مقارنة بالمحافظ المتصلة بالإنترنت.

وتعتمد هذه المحافظ على تخزين المفتاح السري أو العبارة الاستردادية Seed Phrase، وهي بمثابة كلمة مرور للوصول إلى العملات الرقمية، داخل جهاز غير متصل بالإنترنت.

ورغم أن عملات بيتكوين تبقى مخزنة على شبكة البلوك تشين، فإن الوصول إليها يكون محميا بمفتاح محفوظ خارج الإنترنت، وهو ما يعرف باسم المحفظة الباردة (Cold Wallet)، مقارنة بالمحافظ الساخنة المتصلة بالإنترنت مثل تطبيقات الهواتف أو إضافات المتصفحات أو حسابات منصات التداول.

لكن باحثين أمنيين من شركة Block اكتشفوا أن المهاجمين تمكنوا من استغلال ثغرة في طريقة إنشاء العبارات الاستردادية داخل بعض محافظ Coldcard، حيث كانت هذه العبارات قابلة للتوقع.

وبعد اكتشاف الخلل؛ أصبح بإمكان القراصنة استخدام تقنيات التخمين الآلي Brute Force لإنشاء العبارات الصحيحة والوصول إلى أموال الضحايا.

ضحايا يفقدون ملايين الدولارات

وقال أحد المستخدمين، ويدعى جوناثان جودمان، إنه فقد نحو 1.6 مليون دولار من محفظة Coldcard الخاصة به، رغم اتخاذه جميع إجراءات الحماية الممكنة.

وكتب غودمان عبر منصة “إكس” أنه لم يشارك العبارة الاستردادية مع أي شخص، وأن أجهزته لم تتصل بالإنترنت مطلقا، كما احتفظ بها داخل خزائن متعددة وصناديق أمان.

وأضاف أن جميع هذه الإجراءات لم تمنع السرقة، بسبب وجود ثغرة في سطر واحد من الشفرة البرمجية التي استخدمت لإنشاء العبارة الاستردادية منذ عام 2021.

Coinkite تحذر المستخدمين وتوصي بالانتقال إلى مفاتيح جديدة

من جهتها، أصدرت شركة Coinkite إشعارا أمنيا حذرت فيه المستخدمين من الثغرة، ودعتهم إلى تحديث أجهزتهم، ثم نقل أصولهم إلى عبارة استردادية جديدة لضمان الحماية.

وتسلط هذه الحادثة، الضوء، على أن حتى حلول التخزين البارد، التي تعد من أكثر الطرق أمانا لحفظ العملات المشفرة، قد تصبح عرضة للخطر إذا احتوت على ثغرات في البرمجيات أو آليات إنشاء المفاتيح.