قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات
ضبطت أطراف المشاجرة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو بلطجة الحوامدية
تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.. الجيش الإسرائيلي يطالب برد "أكثر حزمًا" في لبنان
الدعاء الذي لا يرد.. هذا النوع من الناس يستجيب الله دعاءهم فكن منهم
جاستن راسل: فوز الديمقراطيين بالكونجرس في انتخابات التجديد النصفي سيمثل ضربة لترامب تؤثر على مستقبله بالعامين المقبلين
مستني إيه؟.. 29 ألف طالب خلصوا تسجيل رغبات المرحلة الأولى
حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون
ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر
شكرا ليس لدي زوجة.. ياسين بونو يؤكد انفصاله عن إيمان خلاد والدة نجله
عقب هبوطه.. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الخميس
صدمة بالوسط الرياضي.. صاعقة برق تنهي حياة لاعب خلال مباراة في تايلاند
ترامب: كنا نستعد لشن أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية.. والإيرانيون طلبوا التفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لمستخدمي بيتكوين.. ثغرة خطيرة في «محافظ آمنة» تسرق 130 مليون دولار

بيتكوين
بيتكوين
شيماء عبد المنعم

كشفت شركات متخصصة في أمن الـ"بلوك تشين" عن تعرض عدد كبير من مالكي العملات المشفرة لعمليات سرقة واسعة النطاق استهدفت مَحافظ أجهزة يفترض أنها من بين أكثر الوسائل أمانا لتخزين الأصول الرقمية، رغم أنها تعمل دون اتصال بالإنترنت.

ووفقا لشركات مراقبة البلوك تشين، يستهدف ما لا يقل عن 12 مخترقا مختلفا، مستخدمي محفظة العملات المشفرة Coldcard التابعة لشركة Coinkite، فيما لا تزال هوية منفذي الهجمات غير معروفة، وسط مؤشرات على وجود أكثر من مجموعة قرصنة تقف وراء هذه العمليات.

وقالت شركة الأبحاث Galaxy Research إن المهاجمين تمكنوا حتى الآن من سرقة ما يقارب 130 مليون دولار من العملات المشفرة، وأكد توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة مراقبة العملات المشفرة Elliptic، أن هذا التقدير قريب من الواقع.

وتأتي هذه الهجمات ضمن موجة متزايدة من عمليات سرقة العملات الرقمية، إذ تشير بيانات شركة TRM Labs المتخصصة في تتبع البلوك تشين إلى وقوع أكثر من 200 اختراق استهدف شركات العملات المشفرة منذ بداية العام، بخسائر إجمالية تجاوزت 950 مليون دولار.

سرقة العملات الرقمية

ثغرة في طريقة إنشاء مفاتيح المَحافظ

وتكمن خطورة الهجمات الحالية في أنها استهدفت محافظ Coldcard، التي يلجأ إليها المستخدمون باعتبارها وسيلة أكثر أمانا لحماية العملات المشفرة مقارنة بالمحافظ المتصلة بالإنترنت.

وتعتمد هذه المحافظ على تخزين المفتاح السري أو العبارة الاستردادية Seed Phrase، وهي بمثابة كلمة مرور للوصول إلى العملات الرقمية، داخل جهاز غير متصل بالإنترنت. 

ورغم أن عملات بيتكوين تبقى مخزنة على شبكة البلوك تشين، فإن الوصول إليها يكون محميا بمفتاح محفوظ خارج الإنترنت، وهو ما يعرف باسم المحفظة الباردة (Cold Wallet)، مقارنة بالمحافظ الساخنة المتصلة بالإنترنت مثل تطبيقات الهواتف أو إضافات المتصفحات أو حسابات منصات التداول.

لكن باحثين أمنيين من شركة Block اكتشفوا أن المهاجمين تمكنوا من استغلال ثغرة في طريقة إنشاء العبارات الاستردادية داخل بعض محافظ Coldcard، حيث كانت هذه العبارات قابلة للتوقع. 

وبعد اكتشاف الخلل؛ أصبح بإمكان القراصنة استخدام تقنيات التخمين الآلي Brute Force لإنشاء العبارات الصحيحة والوصول إلى أموال الضحايا.

ضحايا يفقدون ملايين الدولارات

وقال أحد المستخدمين، ويدعى جوناثان جودمان، إنه فقد نحو 1.6 مليون دولار من محفظة Coldcard الخاصة به، رغم اتخاذه جميع إجراءات الحماية الممكنة.

وكتب غودمان عبر منصة “إكس” أنه لم يشارك العبارة الاستردادية مع أي شخص، وأن أجهزته لم تتصل بالإنترنت مطلقا، كما احتفظ بها داخل خزائن متعددة وصناديق أمان.

وأضاف أن جميع هذه الإجراءات لم تمنع السرقة، بسبب وجود ثغرة في سطر واحد من الشفرة البرمجية التي استخدمت لإنشاء العبارة الاستردادية منذ عام 2021.

Coinkite تحذر المستخدمين وتوصي بالانتقال إلى مفاتيح جديدة

من جهتها، أصدرت شركة Coinkite إشعارا أمنيا حذرت فيه المستخدمين من الثغرة، ودعتهم إلى تحديث أجهزتهم، ثم نقل أصولهم إلى عبارة استردادية جديدة لضمان الحماية.

وتسلط هذه الحادثة، الضوء، على أن حتى حلول التخزين البارد، التي تعد من أكثر الطرق أمانا لحفظ العملات المشفرة، قد تصبح عرضة للخطر إذا احتوت على ثغرات في البرمجيات أو آليات إنشاء المفاتيح.

سرقة بيتكوين ثغرة بيتكوين محافظ العملات المشفرة البلوك تشين سرقة العملات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

الاحتلال الإسرائيلي

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

الإيجار التمليكي 2026

إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

تعليق غير متوقع من أسطورة ليفربول السابق حول انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: استقبال محمد صلاح في تركيا غير مسبوق.. وتأمينه كأنه رئيس.. وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع أمريكا وأوروبا لتنفيذ خطة غزة

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

أشرف زكي: تفعيل حق الأداء العلني يحفظ حقوق الفنانين ويضمن عوائد متجددة عن إعادة عرض الأعمال

محمد صلاح

ناقد رياضي: محمد صلاح اختار الدوري التركي منذ فترة.. وطرابزون محطة تناسب مرحلته الجديدة

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة عبر إنستجرام |شاهد

إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة

إطلالات من تصميمها.. أحدث ظهور لـ تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي
إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي
إطلالات من تصميمها .. أحدث ظهور ل تيا ابنة النجمة نوال الزغبي

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة

احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد