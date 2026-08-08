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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي السعودي يضم عبدالله رديف رسميًا.. مهاجم الهلال يبدأ تحديًا جديدًا

عبدالله رديف
عبدالله رديف
إسلام مقلد

أغلق النادي الأهلي السعودي أحد ملفاته الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن اليوم السبت تعاقده رسميًا مع عبدالله رديف، مهاجم الهلال، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته بقميص بطل آسيا.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، في ظل الطموحات الكبيرة التي يعيشها النادي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

عبدالله رديف.. ابن أكاديمية الهلال

ولا يعد عبدالله رديف غريبًا عن الكرة السعودية، إذ نشأ داخل أكاديمية الهلال، وتدرج في مختلف فرق قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يحصل على فرصة التصعيد إلى الفريق الأول عام 2021.

لكن مسيرة المهاجم خلال السنوات الماضية اتخذت طابعًا مختلفًا، بعدما خاض عدة تجارب مع أندية دوري روشن السعودي على سبيل الإعارة، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

تجارب متعددة وأرقام متباينة

بدأ رديف رحلته بعيدًا عن الهلال من بوابة التعاون، حيث شارك خلال فترة إعارته في 15 مباراة، سجل خلالها هدفين.

وانتقل بعدها إلى الشباب، وخاض بقميصه 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع الاتفاق.

وشارك المهاجم مع الاتفاق في 28 مباراة، وسجل 3 أهداف، ثم كانت محطته الأخيرة مع الفيحاء، حيث ظهر في 8 مباريات، لكنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي هدف.

وتكشف هذه الأرقام عن مسيرة لاعب لا يزال يبحث عن الاستقرار الفني والفرصة التي تمنحه مساحة أكبر لإظهار قدراته الهجومية، وهو ما يأمل في الحصول عليه مع الأهلي.

القميص رقم 21 وبداية جديدة

وقدم الأهلي لاعبه الجديد رسميًا، حيث سيرتدي عبدالله رديف القميص رقم 21 خلال مشواره مع الفريق، ليبدأ تحديًا جديدًا مع أحد أبرز أندية الكرة السعودية والقارة الآسيوية.

ويأمل رديف أن تمثل تجربته الجديدة نقطة تحول في مسيرته، خاصة بعدما عانى خلال السنوات الماضية من عدم الاستقرار بين عدة أندية بسبب نظام الإعارة.

الأهلي يبحث عن إضافة هجومية

وتأتي صفقة عبدالله رديف في إطار سعي الأهلي لتعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، خصوصًا مع ارتفاع سقف طموحات الفريق بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويطمح المهاجم الشاب إلى الاستفادة من الاستقرار داخل الأهلي، والحصول على دقائق لعب منتظمة تساعده على تطوير مستواه وإثبات قدرته على المنافسة مع كبار مهاجمي دوري روشن.

وبعد سنوات من التنقل بين أندية الدوري السعودي على سبيل الإعارة، يأمل عبدالله رديف أن تكون محطة الأهلي مختلفة، وأن يتحول من لاعب يبحث عن فرصته إلى عنصر أساسي قادر على ترك بصمته بقميص بطل آسيا.

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