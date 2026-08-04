تقارير : نواف العقيدي علي رادار الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "اليوم" فإن إدارة الأهلي تتابع موقف الحارس، بينما تسير الاتصالات بين الأطراف بشكل إيجابي، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.



وتستمر إدارة الأهلي العمل على دعم صفوف الفريق بعدد من الصفقات، بهدف تجهيز قائمة قوية قادرة على تلبية متطلبات الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات.



ويأتي اهتمام الأهلي بنواف العقيدي في ظل رغبة النادي في تعزيز مركز حراسة المرمى، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.