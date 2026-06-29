الديهي: مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم استقرار المنطقة العربية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم استقرار المنطقة العربية، مؤكدًا أنها تبعث برسائل واضحة إلى جميع الأطراف بأنها تقف بالمرصاد أمام أي خرق يمس سيادة أي دولة عربية.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن المنطقة تواجه العديد من الأزمات، مشيرًا إلى أن "الجراح العربية" تمتد من غزة إلى لبنان وسوريا، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان، معتبرًا أنه "لا يحمل أي قيمة ويمثل حالة من الانتكاسة"، في ظل المخاوف من تداعياته على الأوضاع في المنطقة.



وأوضح أنه سبق أن حذر من وجود مخاطر متزايدة تهدد المنطقة، لافتًا إلى أن أي تصعيد قد يقود إلى مواجهة بين أطراف سنية في سوريا وشيعية في لبنان ستكون له تداعيات خطيرة، وقد يفتح الباب أمام حرب إقليمية واسعة.



وأكد أن مصر تضطلع بدور مهم في الساحة اللبنانية من خلال التواصل مع مختلف الأطراف، والعمل على احتواء التوترات ونزع فتيل الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار لبنان والمنطقة، ويجنبها الانزلاق إلى مزيد من الصراعات.