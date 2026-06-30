الأنبا ميخائيل يقود التسبحة الشهرية ويتأمل في تدريب سفر إرميا بإيبارشية حلوان

صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها تسبحة نصف الليل (الشهرية) بكاتدرائية السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

التسبحة الشهرية

وذلك بحضور لفيف من مجمع كهنة الايبارشية، ومكرسات الأنبا برسوم، ومرتلين كنائس الايبارشية، والخدام والشعب، ومشاركة مميزة من مرحلة الطفولة.

وقد تأمل نيافته خلال التسبحة في "أَبَرُّ أَنْتَ يَا رَبُّ مِنْ أَنْ أُخَاصِمَكَ. لكِنْ أُكَلِّمُكَ مِنْ جِهَةِ أَحْكَامِكَ: لِمَاذَا تَنْجَحُ طَرِيقُ الأَشْرَارِ؟ اِطْمَأَنَّ كُلُّ الْغَادِرِينَ غَدْرًا!" (إر١٢: ١)، وهو التدريب الشهري.

ومن الجدير بالذكر أن التداريب السابقة، هي: -

１- "وَالرَّبُّ عَرَّفَنِي فَعَرَفْتُ. حِينَئِذٍ أَرَيْتَنِي أَفْعَالَهُمْ." (إر١١: ١٨).

وقبيل بدء التسبحة، وحرصًا من نيافته على تشجيع الوعي والثقافة الروحية بين قطاعات الشعب، قام الأنبا ميخائيل بتكريم اثنين من المشاركين المتميزين في مبادرة "شبابنا بيقرأ" من أبناء كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة؛ وذلك تقديرًا لاستمراريتهما ومشاركتهما الفعّالة لـ ٥ مرات متتالية (بنفس الـ Email، والـ Username) في المبادرات السابقة عبر المنصة الرقمية للمبادرة.