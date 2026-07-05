في ذكرى استقلال أمريكا.. سفر زوجة عمدة نيويورك إلى معتكف إسلامي يثير عاصفة سياسية

غادرت الفنانة السورية الأمريكية راما دواجي، زوجة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، إلى جزيرة مايوركا الإسبانية للمشاركة في معتكف إسلامي يعنى بالعافية الروحية، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال، وهو ما أثار موجة من الجدل والانتقادات.

وشوهدت دواجي، البالغة من العمر 29 عامًا، في مطار نيوارك قبل سفرها إلى مدينة بالما، عاصمة جزيرة مايوركا، للمشاركة في معتكف بعنوان "نباتات القرآن"، الذي تنظمه منظمة "ذا وومنز سنشري"، حيث تشارك بصفتها "فنانة مقيمة".

وتبلغ تكلفة المشاركة في البرنامج نحو 3400 دولار، فيما تستعد دواجي أيضًا لتنظيم معتكف آخر خلال شهر يوليو في جزيرة كورسيكا الفرنسية، يتناول موضوع "مريم في القرآن".

وأثار غياب زوجة العمدة عن فعاليات الاحتفال بمرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة انتقادات من مسؤولين محليين، وصفوا الخطوة بأنها "مخيبة للآمال". في المقابل، دافع مكتب العمدة عنها، مؤكدًا أنها سافرت على نفقتها الخاصة ولم تستفد من أي مرافقة أمنية تابعة لشرطة المدينة.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الجدل الذي أحيط بدواجي، إثر إعادة تداول منشورات قديمة نُسبت إليها تضمنت انتقادات للجيش الأمريكي وإشادات بجماعات فلسطينية، ما دفعها إلى حذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم اعتذار عن تلك المنشورات.

وفي الوقت نفسه، بقي العمدة زهران ممداني في نيويورك لمتابعة تداعيات موجة الحر التي تشهدها المدينة، إلا أنه واجه انتقادات بسبب دعوته السكان إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف، في وقت أُشير فيه إلى أن مبنى البلدية كان يحافظ على درجات حرارة منخفضة. كما أثار خطاب ألقاه خلال المناسبة الوطنية تفاعلًا واسعًا، بعدما تضمن انتقادات للرأسمالية والسياسات المرتبطة بالحروب الخارجية.