لتسهيل سفر الحيوانات الأليفة.. «إياتا» يصدر دليلاً إرشادياً جديداً لشركات الطيران

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) دليلاً إرشادياً تشغيلياً جديداً لدعم شركات الطيران في إدارة سفر الحيوانات الأليفة داخل مقصورة الطائرة.

ويستهدف الدليل الجديد تنظيم وتغطية كافة مراحل الرحلة الجوية، بدءاً من إجراءات الحجز المسبق، مروراً بإنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، وصولاً إلى تجربة السفر الفعلية على متن الرحلة وحتى الوصول الآمن إلى الوجهة النهائية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد مؤخراً بشأن السفر رفقة كلاب الخدمة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاتساق والتوحيد في معايير نقل الحيوانات عبر الرحلات الجوية العالمية.

وأكد برندان سوليفان، رئيس قطاع الشحن العالمي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الحيوانات الأليفة تعد أفراداً محبوبين في عائلاتهم، وهو ما يفرض توفير إرشادات واضحة للمسافرين توضح بدقة ما يمكن توقعه في كل خطوة من خطوات الرحلة.

وأشار سوليفان إلى أن استعداد المسافرين الجيد، بالتوازي مع تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في قطاع الطيران، يتيح لشركات الطيران تقديم تجربة سفر آمنة ومتسقة وأكثر كفاءة للمسافرين وحيواناتهم الأليفة على حد سواء.

وفي سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع الرأي العالمي للمسافرين لعام 2025، والذي أجراه اتحاد "إياتا"، أن نحو ربع المشاركين قد سافروا بالفعل بصحبة حيواناتهم الأليفة أو يفكرون في القيام بذلك مستقبلاً.

ورغم هذا الاهتمام المتزايد، أظهر الاستطلاع وجود عقبات واضحة تواجه المسافرين؛ حيث أشار 41% من المشاركين إلى أن عدم اليقين بشأن أهلية الحيوان الأليف للسفر يمثل تحدياً كبيراً، في حين أعرب 36% عن عدم معرفتهم الكافية بالسياسات المتبعة لدى شركات الطيران، وأبدى 34% عدم تأكدهم من الإجراءات والخطوات الإجمالية المتبعة لسفر الحيوانات.

وتسعى الإرشادات التشغيلية الجديدة داخل المقصورة إلى معالجة هذه المخاوف بشكل مباشر، من خلال تقديم توصيات وإجراءات واضحة لشركات الطيران تضمن تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وقابلية للتنبؤ.

وتستهدف هذه الخطوات ردم الفجوة المعرفية لدى المسافرين وتوحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات، مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير السلامة الجوية، ورعاية الحيوان، والكفاءة التشغيلية لشركات الطيران العالمية.