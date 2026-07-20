سيمون عن هاني شنودة : متواضع وشديد الطيبة

عبرت الفنانة سيمون، عن عميق حزنها بخبر وفاة الموسيقار هاني شنودة، مشيرة إلى أن له دور كبير في مشوارها الفني.

خبر وفاة الموسيقار هاني شنودة مفاجأة صادمة

وقالت الفنانة سيمون، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الاثنين، إن خبر وفاة الموسيقار هاني شنودة مفاجأة صادمة، مضيفة أن هذا الرجل تنبأ بأن أكون من النجوم، وكان تلقائي وعظيم للغاية.

وأضافت الفنانة سيمون، أن :"آخر حفلة ليا كانت معه في منطقة التجمع، وكانت من أجمل الحفلات في حياتي وفرحت بها كتير، وعلاقتي به مستمرة منذ بداياتي وهو إنسان متواضع للغاية وشديد الطيبة".

