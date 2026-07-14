محمد حسن يعلن رحيله عن صفوف الإسماعيلي

أعلن محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رحيله رسميًا عن صفوف الدراويش بعد نهاية عقده ليصبح لاعبا حرا خلال فترة الانتقالات الصيفية ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان رحيل اللاعب من خلال بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على منصات التواصل الإجتماعي انه تم الانفصال بالتراضي بين الطرفين بعد مسيرة حافلة لمدة أربع سنوات داخل نادي الإسماعيلي .

وفي سياق آخر أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن تطوير الاستادات الخاصة بالأندية الجماهيرية مطروح للنقاش.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "مودرن": "مطروح في النقاش قصة الاستادات والتطوير وكل الأمور الخاصة بالنادي وكل ما يتعلق بأعباء مالية أو ما يتعلق بالنادي ستكون مسئول عنها الشركة، وستنهي فكرة التعثر المالي للأندية وتحقق لأندية الشركات الجماهيرية التي كانت تفتقدها".

وتابع: "سيتم التوصل لصيغ مشتركة بين تذاكر المباريات وكل الأشياء الخاصة بزيادة أعداد الجمهور المكثف في الفترة المقبلة، هذا المسار الخاص بدعم الأندية الجماهيرية سيكون مستمر ومنفصل عن المسابقات والمنافسة وهناك مذكرات تفاهم أخرى يتم دراستها حاليا".

واختتم: "الأمر يوجد به تفاصيل كثيرة جدا وتتعلق بكل الديون الخاصة بالأندية وكل الأعباء المالية والوزير لديه عزم على إنهاء الأمور الخاصة بالأندية الجماهيرية، مع كل الدراسات الخاصة بكل الأندية الجماهيرية سيظل النادي الإسماعيلي محل اهتمام خلال الفترة المقبلة، لابد نهائيا بالنسبة للوزير إنهاء الأمور الخاصة بالإسماعيلي سواء بدخول مستثمرين جدد أو أمور أخرى".