قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور
ترامب: تراجعت عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز مقابل استثمارات
الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مواقفها في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة
المفتي: أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه بالفتوى المكتوبة يعكس رسالتنا الوسطية
يلامس الـ 51 .. الدولار ينهي تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع أمام الجنيه
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حسن يعلن رحيله عن صفوف الإسماعيلي

محمد حسن
محمد حسن
حسام الحارتي

أعلن محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رحيله رسميًا عن صفوف الدراويش بعد نهاية عقده ليصبح لاعبا حرا خلال فترة الانتقالات الصيفية ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان رحيل اللاعب من خلال بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على منصات التواصل الإجتماعي انه تم الانفصال بالتراضي بين الطرفين بعد مسيرة حافلة لمدة أربع سنوات داخل نادي الإسماعيلي .

وفي سياق آخر أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن تطوير الاستادات الخاصة بالأندية الجماهيرية مطروح للنقاش.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "مودرن": "مطروح في النقاش قصة الاستادات والتطوير وكل الأمور الخاصة بالنادي وكل ما يتعلق بأعباء مالية أو ما يتعلق بالنادي ستكون مسئول عنها الشركة، وستنهي فكرة التعثر المالي للأندية وتحقق لأندية الشركات الجماهيرية التي كانت تفتقدها".

وتابع: "سيتم التوصل لصيغ مشتركة بين تذاكر المباريات وكل الأشياء الخاصة بزيادة أعداد الجمهور المكثف في الفترة المقبلة، هذا المسار الخاص بدعم الأندية الجماهيرية سيكون مستمر ومنفصل عن المسابقات والمنافسة وهناك مذكرات تفاهم أخرى يتم دراستها حاليا".

واختتم: "الأمر يوجد به تفاصيل كثيرة جدا وتتعلق بكل الديون الخاصة بالأندية وكل الأعباء المالية والوزير لديه عزم على إنهاء الأمور الخاصة بالأندية الجماهيرية، مع كل الدراسات الخاصة بكل الأندية الجماهيرية سيظل النادي الإسماعيلي محل اهتمام خلال الفترة المقبلة، لابد نهائيا بالنسبة للوزير إنهاء الأمور الخاصة بالإسماعيلي سواء بدخول مستثمرين جدد أو أمور أخرى".

محمد حسن بنادي الإسماعيلي الإسماعيلي الدراويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة تروسيكل ببنى سويف

فتاة الزواج القسري

إخلاء سبيل فتاة الزواج القسري بالغربية وحجز والدها لحين ورود تحريات

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد