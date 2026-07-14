محافظ الوادي الجديد تتفقد محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، محطة الطاقة الشمسية القائمة غرب مدينة الفرافرة، كما تابعت الموقع المقترح لإنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالمركز، يرافقها الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

حيث تابعت الموقف التشغيلي لمحطة الطاقة الشمسية القائمة بقدرة 5 ميجاوات، والمرتبطة بمنظومة توليد مجمع الكهرباء؛ للمساهمة في خفض استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة التشغيل، كما استعرضت مقترحات رفع كفاءة المحطة وزيادة الاستفادة من الطاقة المنتجة، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية ويحقق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة النظيفة.

وفى سياق متصل، تفقدت مجدى الموقع المخصص لإقامة محطة طاقة شمسية جديدة على مساحة 80 فدانًا، و المقرر أن تعمل بتقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بقدرة 8 ميجاوات من الخلايا الشمسية ومثيلاتها للتخزين، موجهة بسرعة استكمال الدراسات الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية بالمركز.