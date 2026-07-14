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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع الكفاءة مجمع كهرباء الفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة ميدانية بمركز الفرافرة، استهلتها بمتابعة أعمال تطوير مجمع كهرباء الفرافرة، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات دعم ورفع كفاءة منظومة التوليد، يرافقها الأستاذ سلامة علي  رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء.

واطلعت المحافظ على نتائج أعمال العمرة الرئيسية لوحدة التوليد رقم (6) بقدرة 3.8 ميجاوات، بتكلفة 75 مليون جنيه، كما تابعت تجهيز القواعد الخرسانية والمرافق الفنية لاستقبال وحدات التوليد الجديدة بقدرة إجمالية 4 ميجاوات، وبتكلفة 306 ملايين جنيه، تمهيدًا لدخولها الخدمة، بما يعزز القدرة التشغيلية للمجمع ويرفع كفاءة منظومة الإمداد الكهربائي بالمركز.

كما وجهت بالحفاظ على انتظام التشغيل الآمن لجميع وحدات التوليد، والالتزام ببرامج الصيانة الوقائية خاصة خلال فترات الذروة، مؤكدة بأن خطة تطوير منظومة الكهرباء بالمركز  ترتكز على رفع الكفاءة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دراسة إنشاء محطة محولات و ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الاستثمارية بالمركز؛ باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية الداعمة لاستدامة الخدمة وتلبية متطلبات التنمية بالمركز.

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