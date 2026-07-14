سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث قائد القوى البحرية في وزارة الدفاع السورية العميد محمد السعود، مع قائد القوات البحرية في الجيش التركي الفريق أرجومنت تاتلي أوغلو، تعزيز التعاون بين الجانبين.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء خلال استقبال السعود لأوغلو، اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون البحري، بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات، وبما يخدم مصالح البلدين.



وتشهد العلاقات السورية التركية تطوراً متقدماً تجسّد في تبادل الزيارات الرسمية وتكثيف التنسيق السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الثنائي.