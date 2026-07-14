الكويت: إطلاق الإقامة الذهبية خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير منظومة الإقامة واستقطاب الاستثمارات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن إطلاق الإقامة الذهبية في الكويت يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير منظومة الإقامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال، وتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز اقتصادي جاذب، بما ينسجم مع الخطط التنموية للدولة ورؤيتها المستقبلية.

ووفقًا لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال تسليم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أول إقامة ذهبية بمدة 15 عامًا لرئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" العالمية يوسف علي موسليام، وذلك ضمن منظومة الإقامة الذهبية التي جرى اعتمادها في الكويت وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن منح الإقامة الذهبية يأتي في إطار رؤية الدولة الرامية إلى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالمنظومة الإدارية والتشريعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للتنمية المستدامة.

وأوضح أن وزارة الداخلية الكويتية، وبالتنسيق والتعاون مع هيئة تشجيع الإستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية، عملت على إعداد منظومة متكاملة للإقامة الذهبية، وفق أسس ومعايير واضحة، تواكب أفضل الممارسات المعمول بها، وتحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات والمحافظة على الأطر القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت، ويعزز مناخ الثقة والاستقرار، ويخدم المصالح العليا للدولة.

وأشار إلى أن منح الإقامة الذهبية يعكس التزام الدولة بدعم الشراكة مع القطاع الاستثماري، وتمكين المستثمرين من ممارسة أعمالهم في بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدا استمرار العمل على تحديث الأنظمة والإجراءات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية.