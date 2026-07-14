صفارات الإنذار تدوي في أنحاء الكويت تزامنا مع تصدي الجيش لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

كانت صافرات الإنذار قد دوت في أنحاء الكويت قبل قليل، ودعت السلطات الكويتية في رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي -في وقت سابق- أن قوات الجيش تتصدى لأهداف معادية داخل المجال الجوي الكويتي.