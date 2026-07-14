السعودية تدين استهداف منشآت ومواقع في الكويت والعراق والإمارات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لما وصفته باستهداف عدد من المراكز الحدودية في الكويت، ومنصة حفر بحرية، والقنصلية السعودية في مدينة البصرة العراقية، إلى جانب ناقلتي نفط إماراتيتين، فضلًا عن استمرار استهداف إيران لكل من الأردن والبحرين وقطر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المملكة تجدد رفضها التام لما وصفته بانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسلوك يزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ويخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وشددت الخارجية السعودية على أهمية احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد الأمن الإقليمي أو تعريض الملاحة والمنشآت المدنية للخطر، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع أي تصعيد من شأنه توسيع دائرة التوتر.

