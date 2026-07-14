مروان عطيه لـ زوجته: وش الخير والسعادة

وجه مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر رسالة حب لزوجته و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وشارك مروان عطيه صوره برفقة زوجته و علق كاتبا:وش الخير والسعادة كلها يا سلومه انتي و الما.

كشف مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل انتقاله إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلمًا يراوده منذ الصغر، وأنه لم يتردد في قبول عرض الأهلي رغم التحذيرات التي تلقاها بشأن قوة المنافسة داخل الفريق وصعوبة حجز مكان أساسي.

وأوضح مروان، خلال ظهوره في برنامج "فايق في المونديال"، أنه نشأ على حب الأهلي، مشيرًا إلى امتلاكه صورة وهو في السادسة من عمره مرتديًا قميص الفريق، لافتًا إلى أن والده كان من أشد مشجعي النادي، وكانت نتائج الأهلي تؤثر بشكل كبير على حالته النفسية.



وأكد لاعب الوسط أنه صرف النظر عن جميع العروض الأخرى بمجرد علمه باهتمام الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض المقربين نصحوه بعدم الانتقال بسبب المنافسة القوية، لكنه كان مقتنعًا بأن ارتداء قميص الأهلي يمثل إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، حتى في حال عدم المشاركة بشكل مستمر.