الجيش الكويتي يتصدي لأهداف معادية في مجاله الجوي

تداولت وسائل إعلام ومنصات متابعة، مساء اليوم، أنباء عن وقوع انفجارات في جزيرة قشم الواقعة جنوبي إيران، دون صدور بيان رسمي من السلطات الإيرانية يوضح طبيعة الانفجارات أو أسبابها حتى الآن.

وفي تطور متزامن، أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لأهداف معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه الأهداف أو الجهة المسؤولة عنها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وسط حالة من الاستنفار العسكري في عدد من دول الخليج، بالتزامن مع متابعة إقليمية ودولية للتطورات الميدانية وانعكاساتها على أمن المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية إضافية من الجانبين الإيراني أو الكويتي بشأن ملابسات الحادثين، فيما تتابع الجهات المختصة تطورات الموقف، ومن المتوقع أن تتضح مزيد من التفاصيل مع صدور بيانات رسمية لاحقة.

