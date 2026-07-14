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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مشوار إسبانيا منذ انطلاق كأس العالم حتي نصف النهائي

اسبانيا
اسبانيا
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب دالاس الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، ف نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

وتذاع المباراة عبر  شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنواتها المخصصة لتغطية البطولة.

و تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي عقب تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط عقب التعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف، ثم الفوز على السعودية (4-0) وأوروجواي (1-0).

وواصلت اسبانيا النتائج المميزة في الأدوار الإقصائية، بعدما أطاح بالنمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم أقصى البرتغال بهدف لميكيل ميرينو في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز بلجيكا بنتيجة (2-1) في ربع النهائي.

اسبانيا كاس العالم فرنسا

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