السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن والبحرين وقطر وناقلتي نفط إماراتيتين

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف عددٍ من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة للكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واستمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف الأردن والبحرين وقطر.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان لها اليوم / الثلاثاء/، أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفض المملكة التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وحمّلت المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.