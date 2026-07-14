تفاصيل مشاركة نجوم العالم في حفل ختام نهائي كأس العالم فيفا 2026

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء العالمي في حفل ختام البطولة، يتقدمهم روبي ويليامز، ولورا باوزيني، ونيكول شيرزينجر.



وتشير التقارير أن النجمة الأمريكية جينيفر هدسون سوف تتولى تقديم النشيد الوطني للولايات المتحدة، قبل انطلاق صافرة المباراة النهائية.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة يبدأ حفل الختام قبل انطلاق المباراة النهائية بنحو 90 دقيقة، ليجمع بين فقرات غنائية حية ومؤثرات بصرية مبهرة واستعراضات فنية متنوعة.



حفل الختام سيكون بمثابة احتفالية عالمية تسبق تتويج بطل النسخة الأولى من البطولة التي شهدت مشاركة 48 منتخبًا.



وتتجه أنظار جماهير الكرة العالميه لمتابعة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا بنظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “إيه تي آند تي” في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.