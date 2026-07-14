بعد تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي.. وثائق رسمية تكشف تخصص طبيب منتخب السنغال

كشفت وثائق وسجلات رسمية أن الدكتور عبد الرحمن ألفريد، الطبيب الرئيسي لمنتخب السنغال الأول، مسجل في جدول المجلس الوطني للأطباء في السنغال لعام 2025 بتخصص طب الرياضة، وذلك خلافًا للتصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد السنغالي، التي زعم فيها أن طبيب المنتخب متخصص في النساء والتوليد.

ووفقًا للوثائق، فإن الدكتور عبد الرحمن ألفريد حاصل على دبلوم الدراسات المتخصصة في طب وبيولوجيا الرياضة من كلية الطب بجامعة الشيخ أنتا ديوب (UCAD)، ويتولى منصب الطبيب الرئيسي لمنتخب السنغال الأول منذ عام 2017.

ويمتلك الطبيب السنغالي خبرة واسعة على المستوى الدولي، إذ شارك مع المنتخب في 5 نسخ من كأس الأمم الإفريقية (الجابون، مصر، الكاميرون، كوت ديفوار، والمغرب)، بالإضافة إلى 3 بطولات لكأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022 وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما سبق له شغل منصب رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى فان، وعمل طبيبًا لعدد من الأندية في كرة القدم وكرة اليد والسباحة وركوب الدراجات.

ويشغل أيضًا منصب ضابط طبي لدى كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حيث يشارك في تنسيق الخدمات الطبية خلال العديد من البطولات الدولية.

وتتعارض هذه البيانات الرسمية مع التصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس الاتحاد السنغالي، والتي ادعى خلالها أن طبيب المنتخب متخصص في أمراض النساء والتوليد.