ترامب يشيد بالقوة العسكرية الأمريكية.. ويكشف عن صفقات استثمارية كبرى مع الخليج

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالقوة العسكرية لبلاده التي أمنت تدفق النفط العالمي، كاشفًا في الوقت ذاته عن إلغاء "رسوم التعويض" البالغة 20% واستبدالها بصفقات استثمارية وتجارية "ضخمة وتاريخية" مع دول الخليج لضخ ملايين الوظائف داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب- في منشور بثه عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"- "إن النفط يتدفق الآن بشكل لم يسبق له مثيل، والفضل في ذلك يعود لقوة الجيش الأمريكي. تحية خاصة لوزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر".

وأضاف "بفضلهم، وبفضل جميع أفراد الجيش الأقوى في العالم، فإن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع حركة السفن باستثناء إيران؛ وذلك بسبب قيادتهم التي تقودهم نحو طريق الدمار الشامل".

وتابع "بناء على ذلك، سيكون هناك حصار كامل، ولكن فقط على السفن القادمة والمغادرة من الموانئ الإيرانية، أو تلك التي تحمل أي شحنات تتعلق بإيران".

وأوضح أنه إثر محادثات مثمرة مع قادة الشرق الأوسط، فقد تقرر استبدال رسوم التعويض الأمريكية البالغة 20% بصفقات تجارية واستثمارية ستقوم بها دول الخليج المختلفة داخل الولايات المتحدة.

كما شدد ترمب على أنه ستكون هذه الاستثمارات ضخمة، وفي الوقت نفسه، ستكون إيجابية للجانبين، موضحًا أن المصانع والمنشآت والمعدات ستتدفق إلى الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، مما سيوفر ملايين الوظائف الأمريكية ذات الأجور المرتفعة.

واختتم حديثه قائلًا: "إن الولايات المتحدة تحقق نتائج إيجابية مجددًا. إن الأيام الماضية قد انتهت. والأهم من ذلك، إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".