أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ433.7 درهم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الإثنين 27 يوليو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 27-7-2026 دون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 488.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 452.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 433.75 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 371.75 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3470 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب في الإمارات

بلغت سعر أوقية الذهب في الإمارات نحو 15194 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4055.9 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.