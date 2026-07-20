قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 20 يوليو 2026 بالبنوك
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

سعر الأوقية في الإمارات اليوم الإثنين
سعر الأوقية في الإمارات اليوم الإثنين
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الإثنين 20-7-2026 دون مصنعية 

سعر  الذهب عيار 24

سجّل سعر  الذهب عيار 24 نحو  484.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 448.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار  21 

وبلغ سعر الذهب عيار  21 نحو 430 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو  368.50 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3440 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب في الإمارات

بلغت سعر أوقية الذهب في الإمارات نحو 15061 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميًا 

سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو  4010.5 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سعر الذهب الان

سوق الذهب في دبي 

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

أسعار الذهب درهم إماراتي الإمارات سعر الذهب عيار 24 سعر الأوقية في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

نشطاء المناخ يرحبون بقرار بنك إنجلترا لحظر سندات الفحم كضمان لإقراض البنوك

نشطاء المناخ يرحبون بقرار بنك إنجلترا لحظر سندات الفحم كضمان لإقراض البنوك

جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية

جمعية الصداقة المصرية الروسية تحتفل بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد