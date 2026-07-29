انخفاض عدد سكان اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن عدد المواطنين اليابانيين انخفض إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، مسجلا 119,736,483 نسمة مع بداية عام 2026، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في ظل انخفاض معدلات المواليد.

وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات - في بيان - أن هذا الرقم، المسجل حتى الأول من يناير الماضي، يمثل انخفاضا قدره 917 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ بدء توفر بيانات مماثلة في عام 1968.

في المقابل، ارتفع عدد المقيمين الأجانب بمقدار 354 ألف نسمة، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 4,031,159 نسمة.