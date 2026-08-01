انتصر على الكبار .. شوبير يشيد بتشيفرين بعد سحب مشروع بيع كأس العالم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير برئيس ألكسندر تشيفرين، بعد تراجع رئيس جياني إنفانتينو عن مشروع بيع بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن موقف تشيفرين كان حاسمًا في إسقاط الفكرة.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع “فيسبوك”:

“شخص واحد يتمتع بالنزاهة والشفافية وقف بكل قوته ضد مشروع إنفانتينو رئيس الفيفا في محاولة بيع بطولة كأس العالم، ولم يرفض الخطة فقط، بل عقد اجتماعًا عاجلًا لكل الاتحادات الأوروبية، وأعلنت جميعها مقاطعة أي بطولات ينظمها الفيفا، ثم انضم اتحاد الكونكاكاف والاتحاد الآسيوي، وكذلك ناصر الخليفي، وجميعهم رفضوا الفكرة تمامًا”.

وأضاف شوبير: “في الوقت الذي قال فيه باتريس موتسيبي إنه سيدرس الفكرة الاستثمارية، نجح المحترم تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، في إجبار إنفانتينو على سحب مشروعه، علمًا بأن تشيفرين ينتمي إلى دولة صغيرة، لكنه انتصر على كل الكبار”



