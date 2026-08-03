الزمالك يرفع وتيرة الاستعدادات للموسم الجديد بمعسكر العاصمة الإدارية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بأفضل صورة ممكنة بعد العودة من فترة الراحة.

وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات تأهيلية بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.