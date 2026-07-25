قوات ذات تدريب عال.. السفير حسين هريدي يكشف سيناريوهات غزو أمريكا لإيران بريا

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العنصر الإسرائيلي أصبح تأثيره على القرار الأمريكي في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في عهد الإدارات السابقة.

وتابع في لقائه عبر تغطية خاصة على قناة صدى البلد، التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، أن الأمور تتضح أكثر بشأن الصراع الأمريكي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي بعد لقاء ترامب ونتنياهو.



وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه التدخل البري الأمريكي إن تم في إيران لن يكون على غرار ما حدث في العراق.

وأشار إلى أن حال إقدام أمريكا على غزو بري سيكون من خلال قوات خاصة ذات تدريب عالي ربما بمشاركة قوات إسرائيلية قد تكون موجودة بالفعل على الأرض الإيرانية.

واستطرد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا السيناريو يهدف إلى الوصول إلى جبل الفأس في إيران ولكن هذا الاحتمال مخاطرته كبيرة.

واختتم أن الاقتصاد العالمي تأثر كثيرًا بفضل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، باستثناء الاقتصاد الأمريكي الذي شهد زيادة صادراته النفطية إلى أوروبا واليابان.

